瑞幸咖啡對台品牌有威脅？ 她曝餐飲業難攻台灣人原因

胡采蘋今po文提到，研究團隊認為瑞幸咖啡在台應做不起來，因餐飲業這一塊很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃。（示意圖，取自pexels）

中國品牌「瑞幸咖啡」近日傳出即將登台，且首間店面選在南京東路三段，消息曝光引發熱議。財經網美胡采蘋今（28）日po文，擔心對台灣品牌會是很大的威脅，不過在研究團隊聊天後，認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因餐飲業這一塊很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃，「酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高」。

胡采蘋今天在臉書粉專「Emmy追劇時間」po文，提到自己其實有點擔心瑞幸咖啡，雖然是代理商模式，但是他們在中國有2.9萬家，這種經濟規模真的可以把採購和管銷的成本壓得很低，「如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。」

不過胡采蘋後來表示，他們的研究員們認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因台灣咖啡市場非常競爭，連7-11都已用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的。尤其7-11有7,000多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，「拿鐵的價格根本壓不下來。」研究員們還透露，咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。而上個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

對此，胡采蘋坦言自己還是非常在意，代理商代理中國品牌進入台灣的事，若有更多案例的話，可能還是需要研擬一些對策。不過她聽起來台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃。「酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高」，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精、重視食安，也很重視飲食背後的文化，「不是容易打入的市場。」

