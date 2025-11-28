瑞幸咖啡打不過超商？財經網美曝台灣人優勢

▲在中國咖啡市場擊敗星巴克的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），傳出12月將在台灣開幕。（圖／瑞幸咖啡lkcoffee.com）

[NOWnews今日新聞] 外傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將在12月來台展店，引發網路熱議。財經網美胡采蘋表示，雖然憂心代理商代理中國品牌進台灣，但台灣咖啡市場有超商、路易莎等，已經非常競爭，且台灣人的嘴很刁也很在意食安、飲食文化，酸菜魚、黃燜雞都大量倒閉，餐飲業很難攻破市場。

胡采蘋今（28日）在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，有點擔心「瑞幸咖啡」的問題，雖然在台灣是代理商模式，但是他們現在在中國就有2.9萬家，這種經濟規模真的可以把採購和管銷的成本壓得很低，如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。

但她與研究團隊討論後，研究員們認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因為台灣咖啡市場非常競爭，連7-11都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的。尤其小七也有七千多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。

胡采蘋轉述研究員說，台灣的便利商店有1.4萬家，就連萊爾富都有1600多家，他們的咖啡都有一群死忠粉，咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

胡采蘋總結說，她還是非常在意代理商代理中國品牌進入台灣的事情，若有更多案例恐怕還是需要研擬對策。但她也笑說，台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃。酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精，重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場。

胡采蘋也提到，宏都拉斯將於本週六舉行總統大選，自從跟台灣斷交以後，宏都拉斯的白蝦產業受到重創，有一家在那邊經營32年的西班牙水產公司宣布退出宏都拉斯，上千名員工失業，總經理受訪直言就是因為該國跟台灣斷交，導致生意收掉。「宏都拉斯之前也有不少咖啡莊園，專門提供精品咖啡豆給台灣，台宏斷交以後，這些咖啡豆莊園也是快活不下去」。

