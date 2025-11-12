瑞幸咖啡推動重返美國上市 5年前財務造假被下市

（中央社台北12日電）中國瑞幸咖啡執行長郭謹一近日公開宣布，正積極推動重返美國上市。在此之前，瑞幸咖啡因為被爆3.1億美元營業額造假，2020年6月遭美國納斯達克交易所下市。

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）成立於2017年11月，不到兩年就在納斯達克（Nasdaq）上市；2020年6月因財務造假醜聞遭下市。不過，瑞幸咖啡憑藉快速擴張與價格戰，2023年在中國市場營業額超越星巴克，登上中國咖啡龍頭。

廣告 廣告

綜合華爾街見聞、界面新聞等陸媒報導，廈門市工商聯近日發布的影片顯示，在11月1日舉行的「2025年廈門企業家日」大會上，瑞幸咖啡聯合創始人、執行長郭謹一表示，瑞幸咖啡在廈門市委、廈門市政府的指導下，正積極推動重回美國上市進程。

郭謹一說，一旦完成上市，有助於將廈門打造為更具吸引力的全球商業與投資目的地。不過，他並未透露瑞幸咖啡重新上市的具體進展細節。

對此，瑞幸咖啡向媒體發送的電子郵件聲明稱，公司始終致力於美國資本市場，但目前尚無明確的重新上市時間表。當前首要任務是聚焦戰略執行、深耕業務營運與發展，並持續提升品牌影響力和市場競爭力。

報導提到，這家總部位於廈門的咖啡連鎖品牌曾於2020年爆出3.1億美元的營業額造假醜聞，同年6月被迫從納斯達克交易所下市，其後還支付高達1.8億美元的罰款。

不過在中國大鉦資本（Centurium Capital）的支持下，瑞幸強勢復甦，如今已超越星巴克，成為中國最大的咖啡零售商，並正加速佈局美國市場。

報導提到，瑞幸咖啡今年在紐約已經開設5家門市，全部位於曼哈頓核心區域。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141112