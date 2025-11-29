瑞幸咖啡擬登台 本土市場安啦!

大陸連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳出將於十二月登台，據了解會以授權代理方式營運，避開陸資入台的爭議。圖為在上海南京路步行街上的瑞幸咖啡。 （中央社）

本報綜合報導

大陸最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出十二月在台北開首店。業內人士分析，瑞幸的目的是建立全球品牌形象，因兩岸咖啡市場差異大，對台灣本地市場幾乎不會造成影響。

杭州意亞食品科技總經理邱健智投身大陸咖啡飲品市場十幾年，就他觀察，瑞幸來台幾乎不會影響台灣市場，因它在大陸以外送為主；但台灣外送咖啡的需求很有限，因為便利超商就可以買到熱騰騰的咖啡。

瑞幸去年在大陸打出人民幣九點九元（約新台幣四十三元）的低價咖啡，潛在對手是星巴克。然而，台灣的咖啡市場價格帶很完整，有精品手沖咖啡、星巴克的連鎖咖啡店，也有中間價位的路易莎、Cama，還有更平價的超商咖啡。從便利性和價格來看，邱健智認為瑞幸到台灣對咖啡飲品價格造成不了太大衝擊。

瑞幸也積極在新加坡、馬來西亞和美國開店。邱健智分析，瑞幸台灣展店的目的就是為了「全球品牌化」，但店家數不求多，目的就是打造全球品牌的印象。

他說，台灣的咖啡市場相對於大陸已經很成熟，如果任何一家咖啡業者能夠在台經營成功，就表示市場還有空缺被找到。而大陸的人均咖啡飲用量儘管遠低於台灣，但現在的青少年已經開始接觸咖啡，他們的父母則大多不喝咖啡，所以成長空間還很大。