瑞幸咖啡攻台！路易莎董座喊「他們沒勝算」：就算買1送1還是輸

生活中心／賴俊佑報導

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將在台灣展店。（圖／翻攝自瑞幸咖啡新加坡官網）

在中國被稱為「星巴克殺手」中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將在台北開出2家分店，是否會對台灣咖啡市場造成衝擊？路易莎董事長暨創辦人黃銘賢受訪表示，瑞幸咖啡在做台灣咖啡品牌20年前做的事，且台灣競爭者眾多、展店不易「基本上是沒有任何勝算啊」。

瑞幸咖啡攻台最大對手是超商！

黃銘賢受訪表示，壹咖啡、星巴克、路易莎咖啡、CAMA CAFÉ等咖啡品牌20年在台灣崛起，瑞幸咖啡來台灣考察後，將經營模式帶回中國開店「瑞幸咖啡有來看過我們的烘豆廠，把我們很多很好的觀年帶回中國」。

黃銘賢說當時很多台灣咖啡品牌也向到中國開店，但沒多久超商咖啡就崛起了「20年前我一天可以賣300至400杯咖啡，突然間整個城市都是我的咖啡館出現了，我一天只能賣40杯咖啡」、「一覺醒來我多了10幾個競爭對手，一個咖啡品牌被10幾間超商咖啡包圍，如果你是超商咖啡寄杯寄100杯，一杯大概只要20元出頭，瞬間台灣咖啡產業整個垮了」，黃銘賢坦言路易莎咖啡為了生存不得不轉型，開始賣三明治、提供空間喝咖啡「很多人說路易莎咖啡是K書中心，但如果我不當K書中心，我是一個客人都沒有的」。

路易莎董事長認為，瑞幸咖啡攻台「基本上沒有任何勝算」。(圖／記者賴俊佑攝影）

路易莎董座：瑞幸咖啡沒勝算 台灣競爭者太多了

黃銘賢認為瑞幸咖啡若用20年的經營模式進來台灣跟超商咖啡對打，「基本上是沒有任何勝算啊，就算瑞幸咖啡祭出買1送1活動，還是比超商咖啡貴很多，而且分店密集度跟超商比起來還是差很多」，黃銘賢也分析瑞幸咖啡因為是中國品牌，很難進駐公家機關附近、百貨商場，因此只能開街邊店，「它們選了最多競爭對手的國家，又只能開街邊店，基本上經營不容易」。

