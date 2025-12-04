瑞幸咖啡疑將在台開第二家店 經濟部：若不符法規可撤銷商業登記

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，不過疑似其代理商的順昱控股公司已將官網相關頁面撤下。針對媒體報導指出，瑞幸咖啡疑似將在台北市南京東路三段拓展第二家分店，距離首店位置約350公尺。對此，經濟部今天(4日)傍晚回應，若未經申請落地或以人頭規避審查，將依規定處分，撤銷商業登記。

順昱控股公司先前在官網頁面，披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引發關注。不過，經媒體報導後，相關頁面已然撤下，僅剩「Coming Soon」頁面，其頁面更載明簡體中文的「版权© 2025 順昱控股股份有限公司 -保留所有权利。」、「由 提供技术支持」等字樣。

媒體報導指出，瑞幸咖啡首店將坐落台北市南京東路三段上，且在同一條路距離約350公尺處，還有一家店正悄悄施工，由於兩家店張貼的「室內裝修施工許可證」申請人皆為順昱控股股份有限公司，許可證內容幾乎完全一致，其許可證編號則為連號，疑似瑞幸咖啡的第二家分店。

經濟部強調，目前尚未收到任何有關瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。經濟部也提醒，一切投資應合法合規。(編輯：陳文蔚)

延伸閱讀

