瑞幸咖啡疑「開第2家分店」？ 經濟部不忍了





被中國譽為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡，原本預計在北市開設全台首店。即便先前經濟部已明確表態，將嚴查是否涉及假代理真投資，但今日又傳出第二家分店，將在南京復興商圈落腳消息，對此經濟部表示，若未合法合規，一定會撤銷商業登記。

日前經濟部就針對瑞幸咖啡落地台灣做出回應，經濟部表示，目前並未受理瑞幸咖啡的任何投資案，若是透過代理商方式引進品牌，屬於商業行為而非投資行為，因此不會向投審司提出申請。如涉及中資或違反相關規範，會依法處置。

不過據媒體披露，瑞幸咖啡又設立了第二個據點，對此經濟部表示，目前尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。經濟部也提醒，一切投資應合法合規。



