瑞幸咖啡瘋傳台灣開店再爆「2店籌備中」 經濟部說重話

中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）。（圖／達志／美聯社）

中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在當地有「星巴克殺手」稱號，從今年11月在網上瘋傳要在台灣開店，近日又有「第2間店」籌備中的消息。不過，經濟部今（4）日晚間強硬發聲，並未收到瑞幸咖啡投資審查申請，若業者未申請或透過人頭規避審查，可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。

瑞幸咖啡來台開店的消息，及疑似祭出高薪徵才的資訊，在網上引發熱烈討論。傳聞瑞幸咖啡在台灣的首間店將設在台北市南京東路三段，據《中時新聞網》報導，在距離約350公尺處，也有一間店悄悄裝修中，且同樣貼著「順昱控股股份有限公司」的施工許可證與人才招募海報，極有可能是瑞幸咖啡「2店」。

對此，經濟部今日晚間發布聲明指出，目前尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。經濟部也提醒，一切投資應合法合規。

事實上，瑞幸咖啡準備在台灣開設首間店的消息曝光後，順昱控股官網上所有展店與菜單資訊已經全面撤下。而經濟部1日表示，「瑞幸品牌本身並未提出外資申請，代理商也未申請」，若未來透過代理商引進，將要求代理商遵守個資規範並確保個資留台，將持續關注相關動態。

