瑞幸咖啡登台推手！彰化神秘翁氏家族橫跨兩岸供應鏈

大陸連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳出將進軍台灣市場，北市南京復興站旁一間四層樓透天店面被瘋傳為首家店面位置。從施工許可證發現，背後牽動的是一條橫跨台灣及大陸的食品供應鏈網絡，神秘的彰化翁氏家族企業版圖也隨之曝光。

大陸連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳出將進軍台灣市場。（示意圖／中天新聞）

據《中時新聞網》報導，門口張貼的施工許可證顯示，申請人為順昱控股股份有限公司，資本額僅500萬元。業內人士指出，咖啡連鎖品牌動輒上億資金投入，500萬不像可以代理瑞幸咖啡在台權利的規模。

從經濟部資料可知，順昱控股今年9月19日才完成設立登記，為純台資企業，登記地址位於彰化縣員林市法院街某處，而這座建物的所有權人為港商香港億昇股份有限公司，資本額5千萬，設立日期為2017年10月18日。香港億昇的代表人顯示名為翁張麗卿，順昱控股的代表人也是翁張麗卿。

報導提到，翁張麗卿為彰化員林翁氏家族第二代翁金順的妻子，至於翁氏家族來歷，早年以販售蜜餞製作用的糖精原物料為業，第二代四兄弟翁金雄、翁金寬、翁金源、翁金順接手後將版圖擴大，成立食品原料廠「協成化工」主要代理國外知名品牌香料、香精、食品添加物、咖啡粉等。

另有台商透露，翁金順1995年前往廣東發展，成立廣東順大食品調料有限公司（簡稱順大食品），成為翁家進入大陸市場的關鍵。而順大食品主要提供各類食品香料香精及相對應的各類食品配料，合作客戶也相當知名，包括康師傅、肯德基、必勝客等，這次拓展來台的「瑞幸咖啡」也是重要客戶之一。

