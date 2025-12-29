瑞幸咖啡登台！路易莎董座揭3劣勢：基本上沒勝算

瑞幸咖啡傳出登台後，代理商行蹤成謎，對外相當保密。（資料照）

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出將插旗台灣，店址選在台北南京東路三段，為黑金市場帶來話題，台灣本土咖啡龍頭路易莎董事長黃銘賢今（29日）出席自家新品牌活動，對於瑞幸登場坦言對方會「非常辛苦」，尤其超商平價咖啡、寄杯模式成熟、店點數又多，認為瑞幸咖啡在做台灣咖啡品牌20年前做的事，直言「基本上沒有任何勝算。」

黃銘賢說，路易莎當年單店一間可賣300杯到400杯，不過超商咖啡問世後，業績跌到一天只能賣40杯，台灣咖啡產業瞬間面臨危機，「如果你是超商咖啡寄杯寄100杯，一杯大概只要20元出頭」，讓路易莎開始思考轉型，開賣多樣餐食與健康餐盒等，他也打趣說，不少人常說路易莎是K書中心，「但如果我不當K書中心，我是一個客人都沒有的。」

路易莎董事長黃銘賢今（29日）出席自家新品牌「白霧時光」活動。（路易莎集團提供）

黃銘賢說，不少咖啡品牌都是熬了20年才慢慢在台灣站穩腳跟，瑞幸現在進駐很難跟已有對手對打，除了店點不夠外，價格恐怕也沒優勢，「基本上沒有任何勝算，即便推買1送1還是比超商咖啡貴很多」，加上特別因素，讓瑞幸很難插旗公家機關附近或校園，只能以街邊店方向前進，不過街邊店又得面臨超商包圍的難處，「它只能選競爭對手多、又地段最難經營的地方了」。

