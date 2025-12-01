瑞幸咖啡網頁疑清空 經濟部：營業後將了解

▲原先網站有還設有「首家門市預計於2025年12月登場」及「瑞幸咖啡菜單」等通通下架，僅剩下「Coming Soon」頁面。（圖／取自順昱公司網站）

[NOWnews今日新聞] 中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）外傳將在12月將來台展店，然而疑似其代理商的順昱控股公司，原先網站有還設有「首家門市預計於2025年12月登場」及「瑞幸咖啡菜單」等通通下架，僅剩下「Coming Soon」頁面。經濟部長龔明鑫強調，無論廠商有什麼動作，透過代理商來台營業，只要有營業事實，經濟部就會主動了解其代理性質。



瑞幸咖啡是中國最大的連鎖咖啡品牌，擁有超過2萬多家門市。日前順昱控股公司疑似將要成為瑞幸咖啡代理商，不僅在官網頁面，披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場、瑞幸咖啡菜單，也在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師，登台動作頻頻。





而經濟部前後表示，經查並無收到中國瑞幸咖啡來台投資申請，但也補充如果是透過代理商進入台灣市場，那就屬於商業行為，並不用經過中資來台審議；龔明鑫也表示，台灣是開放市場，也沒有禁止中資餐飲業來台，但要依法申請，目前未接到瑞幸咖啡的申請。



聽聞廠商今日網站改變，龔明鑫再重申沒有收到廠商投資申請，判斷是透過代理商進入台灣。他也提到瑞幸咖啡目前有向經濟部智慧財產局申請商標logo註冊。



即便是透過代理模式進來台灣部用經過投審司審查，他強調，不論代理業者官網如何變動，只要瑞幸咖啡透過代理商來台，經濟部就會主動了解，確認代理情形以及Logo相關授權是否合規。





▲原先網站有還設有「首家門市預計於2025年12月登場」及「瑞幸咖啡菜單」等通通下架，僅剩下「Coming Soon」頁面。（圖／取自順昱公司網站）

