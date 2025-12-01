瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。

順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。

廣告 廣告

經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。

民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。

對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，很可能是透過代理商引進，經濟部會要求符合台灣個資法規範。他說：『(原音)如果這個代理商，他是屬於本國企業，他雖然代理國外的...但是我們會要求，他要完全要符合我們國內的個資法相關規定，我們也要求他所有的個資必須要留在台灣。』

龔明鑫也強調，會去了解業者如何搜集、應用哪些個資，包括是否強制下載APP等。(編輯：宋皖媛)