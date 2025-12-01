「瑞幸咖啡」官網僅剩「Coming Soon」？經濟部：並未投資

大陸知名咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）近日引起廣泛關注，因其官網上的展店資訊和菜單內容全數撤下，僅剩一句「Coming Soon」，這一變化引發了熱烈討論。

瑞幸咖啡。（資料圖／中天新聞）

瑞幸咖啡自2017年成立以來，以其親民價格和靈活產品策略迅速獲得消費者青睞，並被譽為「星巴克殺手」。目前，據悉瑞幸咖啡計劃在台北市開設全台首店，並在南京東路的施工現場張貼了招募咖啡師的海報，顯示出其進軍台灣市場的決心。

然而，經濟部長龔明鑫二度發聲表示，目前瑞幸咖啡在台灣並未進行任何投資，並強調將持續關注是否存在陸資假代理、真投資的情況。隨著官網信息的消失，市場對於瑞幸咖啡在台灣的前景充滿疑問，求職網站上仍可見「順昱控股」正在招聘咖啡門市店長及咖啡師等職位，顯示出其開店計畫的持續進行。

