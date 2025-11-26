瑞幸咖啡12月擬插旗台北？經濟部稱「未核准投資行為」 各大咖啡品牌回應了

中國當前市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），傳出將在12月來台插旗消息。（圖／達志／美聯社）

近日，中國當前市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），傳出將在12月來台插旗消息，店址選在台北市南京東路三段，引發熱烈討論。對此，經濟部審投司指出，經查並未收到中國瑞幸咖啡來台投資申請。但審投司也補充說明，如果是透過代理商進入台灣市場，那就屬於商業行為，並不用經過中資來台審議。至於日前剛完成登記的總代理公司「順昱控股」是否有中資疑慮，經濟部也表示將持續關注，必要時會啟動行政調查。

廣告 廣告

近日，中國連鎖咖啡巨頭「瑞幸咖啡」傳出將來台插旗消息，網路上也能找到一家自稱「順昱控股股份有限公司」的官網，產品菜單上全是標有瑞幸「Luckin Coffee」的咖啡品項，知名人力銀行上則能看到該公司開出的徵才消息。

根據公開資料，「順昱控股股份有限公司」今年9月19日剛完成公司登記，資本額台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務；登記地址則在彰化員林。官網文案則寫下「我們是一家立足台灣、面向亞洲市場的餐飲與品牌經營集團。以專業的品牌管理與供應鏈整合能力，將世界領先咖啡品牌引入台灣市場，打造兼具品質、創新與人文的咖啡體驗。」官網還顯示第一家門市將在2025年12月開幕，並對外公開徵求原物料供應商、設備、包裝、製造、倉儲等合作企業夥伴。官網最底下，則用簡體中文寫著「隐私权」、「隐私协议」、「版权©2025順昱控股股份有限公司-保留所有权利。」等字樣。

根據順昱控股官網提供菜單，咖啡產品上全都有瑞幸咖啡的商標。（圖／翻攝順昱控股股份有限公司官網）

順昱控股官網上仍可見到部分簡體中文介面。（圖／翻攝順昱控股股份有限公司官網）

經濟部投審司指出，經查並無收到中國瑞幸咖啡來台投資申請，但也補充如果是透過代理商進入台灣市場，那就屬於商業行為，並不用經過審投司審議，如同星巴克在國內是由統一集團代理的概念。目前理解是瑞幸咖啡透過純台資的代理商順昱控股公司進入台灣，不過對於順昱控股公司是否涉有中資疑慮，經濟部也表示將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

投審司還指出，依照《兩岸人民關係條例》第35條第2項規定，兩岸商業行為有部分是要先事申報，除此之外，原則上無限制。以食品來講，並無限制中國大陸食品品牌進入台灣。

另據《中時新聞網》報導，對於瑞幸咖啡即將來台消息，目前各大咖啡品牌也相繼給出回應。星巴克指出：「我們樂見台灣咖啡市場持續蓬勃發展，也相信市場有足夠空間讓各品牌共同成長，這對產業與消費者都是正向的。最終都期望能為消費者帶來更高品質的咖啡體驗。」

路易莎則表示，「台灣消費者越來越懂得品嚐咖啡的風味，也吸引各個品牌展現其舞台，路易莎已經不再只是提供咖啡的品牌，更是延伸消費者的生活需求，發展成全方位餐飲的集團。」

「CAMA CAFE」則回應：「我們有注意到相關報導，會密切觀察對方的後續市場布局。」





原始連結

看更多 CTWANT 文章

國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了