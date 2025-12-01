瑞幸徵才6萬遭嫌丟臉 Cheap傻眼嗆：根本拉麵肥宅翻版

中國最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台北開設首店。（圖／翻攝自瑞幸微博）





中國最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台北開設首店，掀起網路上不少討論，一名網友在社群表示，看到瑞幸開出月薪6萬元的徵才條件，若被「咖啡圈朋友」知道自己在瑞幸工作會覺得丟臉。對此，百萬網紅Cheap直呼，「咖啡圈是三小？」批評部分咖啡愛好者存在過度的優越感。

Cheap在臉書文吐槽「咖啡圈是三小？」，直言部分咖啡愛好者對連鎖品牌存有偏見，包含星巴克與路易莎等。他表示，這群「咖啡愛好者」常以咖啡豆產地、烘焙方式、酸值與風味作為談資，對大眾型品牌不屑一顧，「某種程度上跟『拉麵肥宅』看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像。」

Cheap進一步整理出咖啡圈的「鄙視鏈」，他認為，在部分咖啡愛好者眼中，最底層的是因政治因素受到爭議的「瑞幸咖啡」，其次為超商咖啡；連鎖咖啡店如星巴克、路易莎則被視為中低層。至於家中擁有手沖器具、能進行手沖沖煮的咖啡愛好者屬於中階；熟悉產地與烘焙深淺的單品豆愛好者與烘豆師則被視為高階，而最頂端者則是參與咖啡競賽的選手，「他們鄙視一切，也互相鄙視。」

Cheap也點出該名網友可能屬於「中低階外圍人士」，推測該網友會在文青咖啡廳打卡、對藝伎豆有反應，但若要深入談論曲線或酸值，可能說不太出具體內容，他不忘吐槽，「重點是6萬真的很多欸，丟臉啥？」

貼文也引起大批網友共鳴，不少人留言表示「早餐店咖啡牛奶屬於哪一層」、「我早上喝咖啡、中午奶茶、晚上 ZERO，可樂、半夜喝水，我是哪一圈？」、「咖啡糖算不算入門級」。也有人討論個人習慣的飲品選擇，表示「真正需要的是咖啡因，不是階級」，認為消費行為不必被圈子綑綁。

也有網友指出，許多圈子都有類似的「鄙視鏈」現象，包括軍武圈、網紅圈、烹飪圈等，但飲品選擇應以個人需求與口味為主，「累的時候喝甜的，工作時喝黑咖啡，品牌並不重要」、「家裡有全自動義式也喝超商」。

Cheap 也補充，市面上常見的罐裝咖啡如伯朗、偉恩咖啡、貝納頌等飲品，雖在他整理的階層中屬於「地下室」，但實際銷售表現依然亮眼，並笑稱自己當兵時也常喝。

