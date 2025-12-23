瑞幸擬入台引服貿討論 學者：台灣服務業需海外資本

（中央社記者陳鎧妤台北23日電）中國連鎖品牌瑞幸咖啡擬登台受關注，致理科技大學國貿系教授張弘遠今天表示，瑞幸咖啡來台證明服務貿易有其必要性，台灣解決就業問題要靠服務業，發展服務產業的資本來源就是國際資本，而國際資本恐怕只有海外華人資本。

張弘遠今天出席「川普新政對中國大陸經濟經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會。他針對中國連鎖品牌瑞幸咖啡擬登台表示，這證明服務貿易有其必要性。台灣服務業已出現寡頭壟斷，不斷的出現資本合併，結果導致就業機會減少。現在要解決的並非經濟發展或產業創新的資本需求，而是要解決失業問題，要解決就業問題要靠服務業。

張弘遠表示，「服務業資本從哪裡來？突然之間你會發現服務貿易的問題又出來了」。他認為，總不能靠本地資本把所有批發零售做起來，「所以到後來國際資本進來，哪些國際資本會想要台灣市場，覺得台灣市場有其價值？恐怕只有海外華人資本」。

張弘遠又指，過去10年，台灣限制了服務貿易和中國的連結，但是也沒有得到其他國家服務業資本的注入，可能還是會需要文化相近的華人資本。現在台灣不能再靠製造業紅利帶動整個國家經濟發展發就業，此時服務業提供了就業機會。

他又表示，台灣服務產業的發展其實很弱，過去依賴日本和美國提供商業模式，現在中國大陸在電子商務或其他商業模式有其優勢，「台灣有沒有能力阻止或願不願意用更主動的方式，把它變成台灣發展的一個助力，來解決失業問題」。（編輯：邱國強）1141223