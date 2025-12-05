瑞幸為例 在野：小紅書落地鐵被刁難

小紅書App在台用戶達300萬戶。（郭吉銓攝）

內政部禁「小紅書」，並指其未在台灣落地。對於小紅書應該向哪個單位申請？數發部5日指出，這要回歸到業者要申請什麼行業別，才能夠確認主管機關。不過藍委吳宗憲表示，台灣沒有落地並涉及詐騙的平台有一大堆，政府從來也沒在管，就算小紅書申請落地，也一定會被刁難；白委林國成則表示，民進黨故意凸顯小紅書跟中共有關，這是他們抗中的一環，早已見怪不怪。

政府禁用小紅書一事引發熱議，內政部長劉世芳提及小紅書在台灣沒有落地。至於若小紅書真要落地台灣，是由哪個單位掌管？是否會核准？

對此，數發部表示申請業別是向經濟部申請，而中資企業來台還需投審會及陸委會確認大陸資本狀況。如果是申請網路廣告平台或是電商平台，數發部則為主管機關；另外像是交友軟體的主管機關是內政部、網路銀行App主管機關是金管會，所以還是要回歸到業者要申請什麼行業別，才能確認主管機關。

為避免申請落地遭刁難，瑞幸咖啡日前傳出以代理方式來台，但經濟部也同樣喊出要查。藍委吳宗憲表示，兩岸本有《共打協議》對付打詐，「是誰讓機制停擺？」政府為了政治考量，不思修復溝通管道以追查犯罪，反而選擇最廉價的「數位鎖國」。

吳宗憲指出，虛擬貨幣幾乎都是台灣沒有落地的幣商，政府也從來沒有在管，就算小紅書申請落地，也一定會被刁難，畢竟執政黨的目的就是政治意圖。

白委林國成表示，民進黨執政故意凸顯小紅書跟中共有關，這是抗中的一環，已見怪不怪，但賴清德政府要承擔一個責任，就是冒著讓世界各國覺得這是打壓網路平台的言論自由，這是執政黨自己要去負責。