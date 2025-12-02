瑞幸開6萬徵才遭咖啡圈酸丟臉 Cheap：很像拉麵肥宅

大陸知名咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）近日傳出將進軍台灣，引起廣泛關注。不過，網路上卻曝光瑞幸開出月薪6萬徵才，還被網友酸若被咖啡圈的朋友知道入職會超丟臉。對此，網紅Cheap傻眼直呼，跟「拉麵肥宅」看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像。

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡 。（圖／美聯社）

一名網友在Threads發文表示，朋友說看到瑞幸咖啡開6萬徵才，他回應「可是被咖啡圈內的朋友們知道我在瑞幸工作超丟臉的耶，我絕對不敢說」，貼文引起其他網友熱議。

對此，網紅Cheap截下該篇貼文，轉發到臉書直言「咖啡圈大概就是，對於星巴克、路易莎這種連鎖品牌通常都會...皺眉頭，然後開始講哥倫比亞豆的酸值、衣索比亞日曬豆的花香餘韻，某種程度上跟『拉麵肥宅』看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像」。



Cheap表示，咖啡圈的優越感是「最底層（最被鄙視）：瑞幸（顏色不對）；底層：超商咖啡、7-11大冰美；中低層 ：星巴克、路易莎連鎖咖啡；中階：手沖咖啡信徒、家裡有秤、有手沖壺、有溫控壺；高階：單品豆狂熱者 / 烘豆人，產地知識比地理老師還好；頂點：咖啡競賽選手，他們鄙視一切，自己也互相鄙視。」

Cheap分析，這個發文者大概落在「中低階：有參與感的外圍人士」可能會在某些文青咖啡廳打卡，拿濾杯當道具、對「藝伎豆」這三個字有反應，但真的要他講出烘焙曲線或酸值，應該也講不出什麼，重點是6萬真的很多欸，有什麼好丟臉的。

