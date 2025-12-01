瑞幸開6萬徵才遭酸「被咖啡圈鄙視」 網紅傻眼：跟拉麵肥宅一樣

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡。（圖／翻攝維基百科）

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）近期傳出將於12月進軍台灣市場的消息，儘管官方尚未證實，但相關話題已在網路掀起討論。近日一名網友在社群平台上爆料瑞幸開出月薪6萬元的職缺，卻直言若被「咖啡圈的朋友」知道自己入職，會感到「超丟臉」。對此，網紅Cheap發文回應，嘲諷咖啡圈的優越心態，再度引發熱議。

該網友在Threads平台透露，朋友提到瑞幸提供不錯待遇時，她卻回應「可是被咖啡圈內的朋友們知道我在瑞幸工作超丟臉的耶，我絕對不敢說」。此言論引發關注，也讓人好奇「咖啡圈」究竟為何物。

網紅Cheap於昨（1日）在臉書以「咖啡圈是X小」為題發文，指出所謂咖啡圈人士常對連鎖品牌如星巴克、路易莎等表示不屑，動輒談論豆子的酸值與餘韻，展現高度專業與排他性。他打趣表示，這種現象類似「拉麵肥宅」，對品牌有強烈執著並排斥大眾選項，兩者風格極為相似。

Cheap更進一步列出他所觀察的「咖啡圈鄙視鏈」階級制度。最底層為瑞幸咖啡，理由是「顏色不對」；再來是超商咖啡族群，如7-Eleven冰美式愛好者；中下層則是常光顧星巴克、路易莎的消費者；中階層為手沖愛好者，家中配備秤、手沖壺、溫控壺；更上層的是專研單品豆、甚至自家烘豆者；最頂尖則是參與咖啡競賽的選手，「他們鄙視所有人，甚至互相鄙視」。

Cheap也分析該名網友可能是處於「中低階、有參與感的外圍人士」，平時常在咖啡廳打卡，擺拍濾杯但未必真正瞭解咖啡專業。他反問：「6萬真的很多欸，丟臉啥？」強調現實層面的收入應更具參考價值。

該篇貼文引發眾多網友共鳴與吐槽，不少人留言表示：「這就是所謂的達克效應，有點知識和相關接觸，就產生過度的優越感，覺得自己高人一等鄙視一切」、「我只吃得起咖啡糖算嗎」、「瑞幸在中國就像超商，便宜好買」、「85度C：好歹我也統治過89的咖啡圈耶」、「咖啡廣場在地下幾樓」。

