瑞幸開6萬徵才 「咖啡圈」卻酸丟臉 Cheap看傻：像拉麵肥宅

大陸最強連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將在台灣開店，有網友貼文表示，瑞幸咖啡雖開出月薪6萬元的職缺，但若被咖啡圈的朋友得知在瑞幸工作會很丟臉，對此，網紅Cheap發文吐槽「咖啡圈」的優越心態，直言跟「拉麵肥宅」看不起別人吃連鎖品牌的氣質有點像，月薪6萬元真的很多欸，有什麼好丟臉的。

瑞幸咖啡傳出12月將在台灣展店，店面緊鄰北捷南京復興站，門口張貼藍底白字的「人才招募令」，標示咖啡師到店長的完整薪資，其中店長的薪資落在52000元至61000元，儘管官方未證實消息，不過仍掀起不少討論。疑為瑞幸咖啡代理商的台商順昱控股公司，雖已將官網上菜單等相關資訊移除，僅留「Coming Soon」字樣，但在求職網站上，仍繼續刊登求才資訊，徵求咖啡門市店長、副店長及咖啡師等職缺。

咖啡圈鄙視連鎖品牌如拉麵肥宅

有網友在社群平台討論瑞幸咖啡徵才，直言瑞幸雖開出月薪6萬元的職缺，但若被「咖啡圈的朋友」知道自己在瑞幸工作，會感到超丟臉。對此，網紅Cheap發文，認為咖啡圈人士就是聽到星巴克、路易莎等連鎖品牌會皺眉頭，然後開始談論咖啡豆的酸值或餘韻，某種程度上和「拉麵肥宅」看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像。

Cheap列咖啡鄙視鏈

Cheap更列出咖啡圈鄙視鏈，最底層為瑞幸，因「顏色不對」；底層是喝超商咖啡，像是7-11大冰美的人；中低層是常喝星巴克、路易莎連鎖咖啡的人；中階層是手沖咖啡信徒，家裡有各種工具；高階層是單品豆狂熱者或烘豆人；咖啡圈的頂點是參加咖啡競賽的選手，「他們鄙視所有人，甚至互相鄙視」。

Cheap表示，說在瑞幸工作很丟臉的網友應是「中低階、有參與感的外圍人士」，可能會在某些文青咖啡廳打卡，但真要他講出烘焙曲線或酸值，可能也講不出來。Cheap也直言，月薪6萬元真的很多欸，有什麼好丟臉的？

網友有共鳴

貼文引起一票網友共鳴，「這就是所謂的達克效應，有點知識和相關接觸，就產生過度的優越感，覺得自己高人一等、鄙視一切」、「咖啡圈有真心熱愛咖啡的人，但也有很多這樣假鬼假怪的人沒錯」、「原來我是底層的人」、「平常都喝早餐店咖啡牛奶，應該是海溝級」，也有人回應，「幫頂點的人回個血，自己參賽的經驗來看，那些頂點的人是最珍惜圈子的人，大家基本上也不會互相鄙視，甚至很認真在栽培新一代。」

