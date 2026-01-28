瑞昱華麗轉身SSD切入輝達AI鏈! 瑞昱：AI 消費性和企業方案皆掌握

瑞昱華麗轉身SSD切入輝達供應鏈。資料照



網通大廠瑞昱華麗轉身！雖然去年第四季因庫存和產品組合，讓毛利率、營益率和淨利率三降，但瑞昱今年成功切入高效能儲存控制器晶片，透過SSD晶片方案打入輝達供應鏈。瑞昱發言人黃依瑋表示，除了邊緣A和智慧物聯網外，瑞昱也布局 AI 伺服器，提供方案掌握AI PC消費性和 AI伺服器等企業型方案。

受到產品組合和庫存產品影響，瑞昱去年第四季營收262.78億元，季減10.9%、年減0.3%；毛利率48.1%，季減1.6個百分點、年減0.2個百分點；營益率為8.9%，季減1.7個百分點、年減2.0個百分點；稅後淨利26.54億元，季減22.6%、年減22.0%，每股盈餘5.17元。其中，去年第四季營益率和淨利率均是2023年新低。

累計瑞昱去年全年營收1227.06億元，年增8.2%，稅後淨利147.53億元，年減3.5%，每股盈餘28.77元。

IC設計搭上AI伺服器一飛沖天，繼群聯後又一家，瑞昱今年傳出打入輝達AI供應鏈，透過 PCIe SSD 控制晶片，打入 NVIDIA Quantum-X InfiniBand 資料中心光子交換器平台中。

瑞昱表示，瑞昱發言人黃依瑋表示，除了邊緣A和智慧物聯網外，瑞昱提供如AI PC等相關消費行電子。也布局 AI 伺服器等企業型方案，今年將會以網通相關產品有最大成長力道。

