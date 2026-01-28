瑞昱SSD控制器卡位高階運算市場 看好上半年營收表現強勁

瑞昱近年積極佈局SSD控制器市場，傳已攻入輝達供應鏈。（翻攝自瑞昱官網）

IC設計廠瑞昱半導體近年積極升級SSD控制器布局，從消費型市場一路推進至高階PCIe Gen5平台，並延伸至企業級與資料中心應用。市場近日傳出，瑞昱SSD控制器已成功打入輝達資料中心供應鏈。瑞昱今（28）日舉行法人說明會，雖未證實客戶細節，但坦言已有工業與伺服器客戶採用相關方案。

日前社群流傳一張輝達（NVIDIA）矽光子交換器的內部結構照片，其中固態硬碟（SSD）控制晶片部分，出現瑞昱的「螃蟹」商標。引發市場關注瑞昱的SSD控制器解決方案，是否切入輝達的資料中心供應鏈。

對此，瑞昱發言人黃依瑋今（28）日於法說會上，雖然未透露客戶細節，但他表示，SSD控制器市場變化快速，瑞昱正加速普及PCIe Gen 5平台，並積極擴張ASIC業務到伺服器領域，「目前已有數個工業客戶在伺服器中採用瑞昱的SSD控制器和 I3C集線器。」

瑞昱去年第4季合併營收為262.78億元，季減10.9%、年減0.3%。毛利率為48.1%，較前一季下滑1.6個百分點、年減0.3個百分點。從全年來看，瑞昱去年合併營收達1,227.06億元，年增8.2%。

黃依瑋表示，去年第4季營收表現主要受庫存調整影響，對今年第一季抱持「審慎樂觀」的態度，「主要受到客戶庫存補貨以及因應供應鏈不確定性而進行的戰略性提前備貨所支持。整體而言，預計2026年上半年表現強勁。」

不過，面對全球記憶體供不應求而價格翻漲，黃依瑋表示，觀察客戶為方便管理記憶體供應，愈來愈傾向於採用整合嵌入式DRAM或Flash的單晶片（SoC）方案，對瑞昱的毛利率產生下行壓力，「因為客戶通常期望這部分成本能直接轉嫁、不加價。在極端情況下，客戶甚至會要求瑞昱吸收部分成本。我們正積極與客戶及供應商協商，尋求平衡的解決方案。」

