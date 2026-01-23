瑞濱海邊亂丟菸蒂引燃漂流木 夜釣情侶檔被起訴

新北市一對情侶去年9月前往新北市瑞芳瑞濱海邊夜釣，隨手丟棄未熄滅的菸蒂，竟意外引發岸邊漂流木悶燒，基隆地檢署今天偵結，將2人依涉犯失火燒燬他物罪提起公訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市一對情侶去年9月前往新北市瑞芳區瑞濱海邊夜釣，隨手丟棄未熄滅的菸蒂，竟意外引發岸邊漂流木悶燒，火勢延續至隔日上午才被發現。警方透過監視器鎖定2人身分並函送法辦。基隆地檢署今(23日)偵結，將這對情侶依涉犯失火燒燬他物罪提起公訴。

檢警調查，陳姓男子與許姓女友於去年9月間駕車前往台2線76公里處瑞濱海邊夜釣，2人在垂釣期間抽菸，卻未將菸蒂完全熄滅便隨手亂丟，菸蒂餘燼引燃岸邊堆積的乾枯漂流木，隨即開始悶燒。

由於深夜海邊人煙稀少，火勢在大量木材中持續延燒，直到隔日上午8時許，才有路過釣客發現該處冒出大量濃煙並報案。新北市政府消防局出動多輛消防車趕赴現場灌救，才撲滅火勢。

案發後，新北市瑞芳警分局瑞濱派出所調閱周邊道路及路口監視器，比對案發前後出入車輛，發現陳男載著女友在深夜進出該區域，通知2人到案；2人在偵訊時坦承有到現場夜釣並抽菸，辯稱當時沒注意到菸蒂引發火災。

但檢方依消防局火調報告，認定起火點與2人夜釣位置吻合，且人為菸蒂引燃火勢可能性極高，足認火災與2人的過失行為具因果關係。

基隆地檢署認定，陳男與許女亂丟菸蒂導致漂流木起火燃燒，已觸犯失火燒燬他物罪，今天偵結並將2人提起公訴。警方呼籲，民眾抽菸時，應確認菸蒂完全熄滅才丟棄，以免一時疏忽而觸法。

