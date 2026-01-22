瑞秋麥亞當斯復古禮服亮相《荒島囚救》首映 挑戰一起在戲院放聲尖叫

迪倫歐布萊恩（左）與瑞秋麥亞當斯（右）一起亮相《荒島囚救》世界首映。（20世紀影業提供）

驚悚黑色喜劇電影《荒島囚救》（Send Help）在洛杉磯中國戲院舉行世界首映，女星瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）穿著2009年的Pierre Cardin禮服亮相，帶來復古的優雅風格，就像電影想要重現過去一起在戲院被劇情所帶動，一起放聲尖叫的刺激。

瑞秋麥亞當斯選穿2009年的Pierre Cardin禮服，帶來一種優雅復古風格。（20世紀影業提供）

瑞秋麥亞當斯對於參加在中國戲院的首映，表示這裡充滿了代表性，是每個人都希望有一天電影能在這裡放映的夢想，「我想這部片是標準的戲院體驗，絕對是好萊塢風格。風格有點像是混合恐怖、驚悚、以及懸疑等類型，我是不是一口氣講了很多？沒錯，電影混搭很多類型，也帶有一點喜劇風格，會帶來新的方向。我希望觀眾看完離開戲院時，除了覺得心滿意足，會覺得筋疲力盡，就像是跟一個狂人困在荒島上，現在已經很少有這樣的電影了。」

男主角迪倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）則說，電影宣傳做的很棒，沒有透露太多劇情、還有劇情的轉折，「我覺得這部片很適合全場同樂，這樣的電影似乎越來越少了。像這樣的電影，本身就是一件盛事，一趟刺激的旅程，所以給觀眾集體感受的經驗的確很棒。」

導演山姆雷米（Sam Remi）說《荒島囚救》劇本本身已有很棒的特質、吸引著電影人，「所以拍攝過非常簡單，就是努力維持這個複雜劇本所營造的喜劇效果，我們在澳洲的製片人帶給我們很大的幫助，實現我們所想要的一切，當然也少不了演員精彩的表現，瑞秋麥亞當斯與迪倫歐布萊恩之間精彩的對手戲。」當然，故事本身還是有懸疑緊張的元素，「觀眾看到一半會忍不住喘氣，那種期待與恐懼的感受會隨著跟著越多人一起欣賞、會一直翻倍，大家會彼此帶動氣氛，所以當有人笑出來的時候，你也會忍不住跟著想笑。」

製片人載娜布阿齊茲（左）與導演山姆雷米。（20世紀影業提供）

製片人載娜布阿齊茲（Zainab Azizi）說，從2019年起就努力在這個案子上，現在終於要上映了，「我覺得很刺激，再也沒有什麼能比得上跟一群陌生人，在黑暗的戲院中隨著劇情一起做出相同反應更有意思了，你會一起大笑，尖叫，這就是戲院帶來的體驗。」

《荒島囚救》幕後花絮

