瑞秋麥亞當斯25歲試鏡《辣妹過招》被嫌老！錯失主角卻意外演活經典反派

1. 試鏡女主角被打槍太老，瑞秋麥亞當斯反轉成最強反派！

2. 《辣妹過招》《手札情緣》同年爆紅，讓瑞秋一戰成名！

3. 出道多年戲路無侷限，瑞秋感性表示：能一直演戲很幸運！

【文／千尋少女】好萊塢經典校園電影《辣妹過招》（Mean Girls）上映至今超過20年，依然是流行文化指標，其中由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）飾演的「塑膠女孩」領頭羊蕾吉娜，刻薄又迷人的反派氣場更成為影史代表人物。不過瑞秋近日受訪時自爆，當年最初試鏡的其實不是蕾吉娜，而是女主角「凱蒂」，卻被導演一句「太老了」打槍，而與主角擦身而過。

《辣妹過招》劇照

現年47歲的瑞秋接受《時人》雜誌專訪時回憶，2004年籌備《辣妹過招》時，她才剛出道不久，卻鼓起勇氣挑戰由琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）飾演的17歲高中生凱蒂。當時25歲的她坦言毫無把握：「我心想這根本是徒勞，我不可能被選上。」

《辣妹過招》劇照

儘管如此，她仍深深著迷於編劇蒂娜費（Tina Fey）的劇本，抱著「玩得開心」的心態去試鏡，甚至打電話給經紀人說：「拜託，就算只有一句台詞我都願意演！」沒想到結果峰迴路轉。

導演馬克華特斯（Mark Waters）雖然驚艷於她的演技，卻直白表示：「妳太老演不了凱蒂，但剛好適合蕾吉娜。」他認為蕾吉娜需要更成熟、帶點歷練的氣場，而瑞秋天生的自信與壓迫感反而讓角色更有說服力。瑞秋笑說自己把這句話當成稱讚，「演反派是最棒的事！」結果電影上映後，這位毒舌女王大受歡迎，至今仍是影史經典反派代表。

《手札情緣》劇照

更巧的是，《辣妹過招》上映兩個月後，她她與雷恩葛斯林主演的愛情經典《手札情緣》接力登場。一邊是心機滿滿的高中惡女，一邊是深情動人的富家千金，兩種極端形象同年爆紅，讓她瞬間躍升好萊塢新星。但她也感嘆：「運氣也許帶你進門，但能留下來還是靠實力。」

《手札情緣》劇照

此後瑞秋戲路大開，從喜劇《婚禮終結者》、奇幻愛情《時空旅人之妻》《真愛每一天》，到漫威《奇異博士》系列，以及《驚爆焦點》入圍奧斯卡最佳女配角的精湛演出，橫跨商業與藝旭電影，穩坐實力派女星地位。

瑞秋麥亞當斯飾演資深又渴望升官的琳達，不斷忍耐被百般挑剔的工作，直到發生空難後，發現自己其實更懂得荒島求生。（二十世紀影業提供）

如今出道超過20年的她仍持續挑戰新題材，並在最新主演的心理驚悚新片《荒島囚救》中再度展現層次細膩的演技魅力。她也感性表示：「我到現在還覺得不可思議，能一直留在這行真的很幸運。」《荒島囚救》現正熱映中。

狄倫歐布萊恩（左）和瑞秋麥亞當斯在《荒島囚救》裡，從原本的劍拔弩張，慢慢演變成完全不同的立場和意念之戰。（二十世紀影業提供）

