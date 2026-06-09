瑞穗文旦柚氣候異常歉收 吳萬德率隊會勘爭取救助

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

瑞穗鄉文旦柚種植面積約六百二十四點五八公頃，受損面積約達二百八十八點一六公頃，占整體種植面積近半數。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

近年受極端氣候影響，花蓮縣瑞穗鄉文旦柚於開花期間遭遇氣候異常，導致授粉及著果情形不理想，造成部分果園結實率明顯下降，影響農民收益。為瞭解實際災損情況並協助農民爭取相關救助，瑞穗鄉長吳萬德九日率領公所團隊，會同花蓮縣政府、農糧署東區分署及農業部花蓮區農業改良場等單位，前往受災果園辦理現地會勘與災損鑑定作業。

瑞穗鄉公所表示，根據鄉公所統計瑞穗鄉一一五年一期作文旦柚種植面積約六百二十四點五八公頃，近期經農民通報及初步瞭解，因結實狀況不佳而受影響面積約達二百八十八點一六公頃，占整體種植面積近半數。此次會勘主要針對果園實際受損面積、著果率及受損程度進行勘查，以釐清災害發生原因及影響範圍，作為後續救助方案研議的重要依據。

廣告 廣告

鄉長吳萬德表示，文旦柚是瑞穗鄉重要特色農產之一，也是許多農民家庭主要經濟來源。今年花期受到氣溫變化劇烈、降雨時序異常等氣候因素影響，造成部分果園授粉不良及落果情形嚴重，農民損失慘重。公所接獲農民反映後立即彙整資料，並函請相關單位共同會勘，希望透過專業鑑定掌握實際災情，積極向中央爭取天然災害救助及相關補助措施，減輕農民經濟壓力，保障農民權益與生計。

公所強調，近年極端氣候已成為農業生產的重要挑戰，開花期氣溫異常、降雨過多或日夜溫差變化劇烈，都可能影響文旦柚授粉及著果率，此次文旦柚結實不良情形，農糧署東區分署、縣政府及農業改良場，將依現場勘查結果及相關調查資料進行審慎評估，若符合天然災害救助相關規定，將協助地方政府辦理後續救助程序，盡速提供農民必要協助，降低農業經營損失。