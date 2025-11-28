瑞穗農會「縱谷耘穗展售中心」開幕 在地好味 × 田野景觀 × 旅遊新據點

由瑞穗鄉農會打造、位於台九線旁的「縱谷耘穗展售中心」，二十八日正式開幕，為花東縱谷再添旅遊亮點。展售中心採咖啡廳形式經營（見圖），以「產地到餐桌」為核心概念，運用瑞穗當季與在地生產的農特產品，推出多款具地方特色的飲品與甜點，讓旅人能以最輕鬆的方式品味瑞穗風土。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，「縱谷耘穗咖展售中心」希望成為推廣在地農產的重要平台，將瑞穗的蜜香紅茶、文旦、咖啡、鮮乳、稻米等農產融入菜單，讓旅客在享用美味之餘，也能認識在地小農的堅持與瑞穗土地的豐饒。同時也肩負著支持在地農業與推動永續飲食的重要使命。

廣告 廣告

縱谷耘穗位於瑞穗富興，緊鄰台九線，位置醒目、停車方便，成為遊客進入瑞穗的全新入口站。瑞穗鄉農會期望透過此據點，引導旅人深入探索瑞穗農業、自然、人文與慢生活的魅力，帶動周邊旅遊動線與農村觀光發展。

「縱谷耘穗展售中心」擁有大面積落地窗和觀景台，可一覽中央山脈與四季變換的稻田風景。店內空間以全新裝潢呈現溫暖木質調，座位寬敞舒適，陽光灑落窗邊，使造訪旅客如同坐在縱谷田野間品味下午茶。開幕活動吸引許多民眾前來品嚐蜜香紅茶、文旦果汁等代表性產品。本次開幕活動也同步進行「木鱉果蔬食養生粥」的新品發表與試吃，讓民眾在欣賞風景的同時，品嚐到結合在地農產的健康創新料理。

瑞穗鄉農會進一步指出，未來將結合小農市集、食農教育體驗、地域限定餐點等活動，讓縱谷耘穗展售中心成為「農業×旅遊×地方」的交匯點。同時也希望成為在地居民、返鄉青年與旅客交流的場域，在這裡共享瑞穗的風景、故事與味道。