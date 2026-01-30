瑞穗鄉立幼兒園 感恩圍爐 提前感受春節團圓氛圍

瑞穗鄉立幼兒園舉辦「期末感恩圍爐活動」，邀集園內幼兒與家長齊聚一堂，讓孩子在歡樂中體驗傳統年節文化。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

農曆春節將至，為讓幼兒提前感受年節熱鬧與團圓氛圍，瑞穗鄉立幼兒園三十日舉辦「期末感恩圍爐活動」，邀集園內幼兒與家長齊聚一堂，透過圍爐與祝福儀式，讓孩子在歡樂中體驗傳統年節文化。

瑞穗鄉公所表示，此次圍爐是由家長與園方一起籌畫，菜色相當豐富，包含壽司、煎餃、蘿蔔糕、雞塊、鹹豬肉、炒米粉、關東煮，烤雞、烤鴨及火鍋等數十種不同口味的料理。

鄉公所指出，老師與家長們協助孩子盛裝佳餚，小朋友們開心地大口品嚐，在享受美食的同時，也學習圍爐所代表的團圓與分享意義，園方特別以火鍋形式進行圍爐，象徵「闔家團圓」，並結合食農教育，讓孩子認識食材來源與吉祥寓意。

另外，幼兒園特別安排交換禮物活動，由家長與孩子一同介紹自己帶來的年菜名稱與象徵含意，從食材認知、顏色學習到人際互動，孩子全程參與，讓學習自然融入生活，現場洋溢著喜氣洋洋的氣氛。

小朋友最期待的時刻，莫過於是鄉長吳萬德親臨現場，發送小福袋，並向全體師生與家長送上新年祝福，祝賀大家「新年快樂、馬到成功」，現場充滿歡笑與祝福聲。

鄉長吳萬德表示，幼兒園在歲末之際舉辦感恩圍爐活動，讓孩子實際體驗傳統過年的習俗，感受團聚的情感，同時認識不同族群的文化特色，體會年節的真正意義，也感謝家長長期支持幼兒園，共同陪伴孩子成長。

幼兒園指出，透過圍爐活動，讓原本含蓄的情感轉化為實際行動，培養幼兒感恩與祝福他人的心，歲末年終結合節慶、文化、教育與情感交流的活動，讓孩子們在歡樂中學習與成長，也進一步促進親子互動，傳遞愛與關懷的正向能量。