瑞穗「文高三」廢止徵收 地方盼花縣府變更回農牧用地

花蓮縣瑞穗鄉「文高三」用地是公共設施保留地，雖教育部已經在2021年廢止徵收，但目前土地仍為學校用地，民眾盼早日變更回農牧用地。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉公所後方民權一路有1塊4公頃的「文高職校用地」，省府時期曾規劃瑞穗高中，為瑞穗都市計畫「文高三」預定地，但教育部2021年已廢止徵收。農民抱怨，政府的爛攤子卻要農民收，「不能直接恢復農業用地嗎」？還得要農民自己申請才能變更用地；對此，縣府地政處今天表示，目前該土地在瑞穗都市計畫仍為學校用地，如全部地主都同意恢復農牧用地，預計明年可望完成變更。

當年省教育廳規劃瑞穗高中共徵收45筆土地，面積4.5公頃，在中區成立光復商工之後，瑞穗高中無疾而終。針對農民陳情希望早日「還地於民」，花縣議員林玉芬、笛布斯．顗賚與縣府今天在瑞穗鄉公所召開專案會議。

廣告 廣告

有咖啡農民陳情，50多年前父親的土地被徵收做高中用地，因為土地仍為學校用地，即使遭受颱風災害也無法申請天災補助，基本的肥料補助也都申請不到，希望早日將土地使用分區變更回農業用地；另位林姓農民更抱怨，政府的爛攤子不能讓民眾收尾，政府如土地徵收後取消用途，應該主動幫民眾恢復原土地使用分區，而不是還要讓民眾自己回去申請。

其中1位地主說，土地被徵收後鋪設水泥籃球場、網球場，是早年教育廳興建，他擔心接下來如順利解除文高三用地，恢復為農業土地後是否反而「就地非法」，變成農地非農業使用，需要政府幫忙解決。

縣府地政處表示，教育部考量已無設置高中的需求，2021年主動廢止徵收，內政部核定後即通知尚未繳回徵收金的11筆所有權人，依土地徵收法繳回徵收金額後收回土地，但其中有8筆因超過公告期限，造成無法讓所有權人收回。縣府指出，目前文高三仍是學校用地，先前在內政部已召開3次專案會議，若獲得地主全部同意，將恢復原有農牧用地，預計可在明年度完成。

瑞穗文高三預定地上，有早年省教育廳蓋的水泥球場，已經荒廢很多年、雜草叢生。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

驚豔蕭美琴送的「這一味」 美國主持人：好吃到被中共禁！

高市早苗「理解並尊重」日中聯合聲明 矢板明夫幫翻譯「外交咒語」

《紐時》DealBook峰會 特邀「台灣總統」賴清德專訪

