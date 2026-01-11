瑞芳半嶺慈聖宮邀書法大師劉明雄新春揮毫

（記者林富貴／新北市報導）由瑞芳半嶺慈聖宮、新北市記者友好交流協會主辦的新春揮毫活動，於11日在瑞芳半嶺慈聖宮登場，並邀請書法大師劉明雄，首次蒞臨慈聖宮現場揮毫，新北市記者友好交流協會理事長特地請劉大師現場書寫：馬到平安福滿門、馬年富貴如意來、馬年平安等馬年應景幸運春聯。

劉明雄大師表示，每年農曆春節前，都會受邀至各地新春揮毫，他都是義務與大家結緣，今年首次來到瑞芳半嶺慈聖宮，期待以後有機會能年年到慈聖宮，與大家廣結善緣。

瑞芳半嶺慈聖宮宮主張丁財說，這次能邀請到劉大師來新春揮毫，要特別感謝新北市記者友好交流協會理事長林富貴、常務理事林紹榮的促成，農曆馬年即將到來，祝福大家馬年吉祥如意。

