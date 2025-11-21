瑞芳地所暨衛生所祈福動土 侯友宜：打造全方位優質洽公環境

新北市瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程，市長侯友宜主持祈福動土典禮。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓老舊，且鑑定為高氯離子侵蝕建物（海砂屋），鄰近的瑞芳區衛生所亦因空間不足而有改建計畫；新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，廿一日市長侯友宜主持祈福動土典禮，期許工程如質如期於一一七年七月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

侯友宜指出，瑞芳地政事務所自民國五十六年啟用迄今，建物已顯老舊，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足的問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，影響服務，兩者都極有必要更新，經市府整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

侯友宜表示，將性質截然不同的地政事務所和衛生所整併在同一棟建築內，必須克服許多難題，經過各方努力，順利完成工程設計及發包；完工後整合地政與醫療功能於一體，提供公務員、醫護人員更寬敞舒適的空間，讓瑞芳地區的市政服務更加完善。

新北市瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程昨日動土，預計一一七年七月完工。 （記者吳瀛洲攝）

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約五點三億元，規劃地下二層、地上八層，其中地下層為停車場及機房，一至三樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務，四至七樓專供地政相關業務辦理，八樓設置大型會議室，供研討及交流使用。建築符合國內最新環保減碳及永續發展理念及法規，內部機能完善，外圍人行空間便民，完工後將成為瑞芳區重要地標。

新工處長簡必琦表示，為呼應瑞芳歷史悠久的採礦產業文化，建築整體設計兼具地政單位的沉穩形象與醫療單位的寧靜簡約風格，建築的外牆將採用礦石質感的瓷磚作呼應，沉穩低調，每一層樓會逐漸往後退縮，可降低建築物對道路人車的壓迫感，也象徵瑞芳當地的山城風貌，營造出層層山稜的意象，預計一一七年七月完工。