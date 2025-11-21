瑞芳地政事務所暨衛生所開工動土 侯友宜：提供更優質的服務

▲侯友宜表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用至今，瑞芳衛生所則空間狹小，兩者皆須更新，因此斥資5.3億元興建聯合辦公廳舍，提供市民更優質的服務。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（21）日舉行瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍工程動土典禮，由市長侯友宜主持儀式，他致詞表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用至今，瑞芳衛生所則空間狹小，兩者皆須更新，因此斥資5.3億元興建聯合辦公廳舍，提供市民更優質的服務。

侯友宜表示，聯合辦公廳舍規劃地下2層、地上8層，1至3樓由衛生所提供看診、復健及早療等服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓則設置大型會議室，供研討及交流使用，預計117年7月完工。

侯友宜說，他今天也視察鄰近的醫療長照設施大樓工程進度，工程於去(113)年動工，依目前進度預計116年初完工，大樓結合醫院、日照及長照中心，對在地長輩需要的醫療資源及安養上非常有助益。

工務局表示，瑞芳地政事務所建物已顯老舊，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小影響服務品質。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

工務局指出，該建築符合環保減碳及永續發展理念及法規，內部機能完善，外圍人行空間便民；為呼應瑞芳歷史悠久的採礦產業文化，建築外牆採用礦石質感的瓷磚作呼應，完工後將成為瑞芳區重要地標。