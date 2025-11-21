瑞芳地政與衛生所合建動土 侯友宜：整合服務、提升品質

瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍完工後一至三樓提供看診、復健及早療等多元診療服務。 （模擬示意圖：新北工務局提供）

▲瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍完工後一至三樓提供看診、復健及早療等多元診療服務。 （模擬示意圖：新北工務局提供）

新北瑞芳地政事務所原有大樓老舊，經鑑定為高氯離子侵蝕建物，鄰近的瑞芳區衛生所亦因空間不足擬改建。市府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜今（廿一）日主持祈福動土，期許工程如質如期，預計一一七年七月完工，提供更舒適便捷的洽公環境。

侯友宜表示，地政事務所自民國五十六年啟用至今，建物老舊且空間不足，衛生所亦因狹小影響服務，兩者皆亟需更新。市府整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於原址合建聯合廳舍。他指出，整合性質不同的單位需克服諸多挑戰，經各方努力順利完成設計與發包，未來將整合地政與醫療功能，提供更寬敞舒適的空間，提升瑞芳地區市政服務。

工務局長馮兆麟說明，工程總經費約五‧三億元，規劃地下二層、地上八層，地下為停車場與機房，一至三樓為診療空間，四至七樓辦理地政業務，八樓設大型會議室。建築符合最新環保與永續理念，完工後將成為瑞芳新地標。

新工處長簡必琦補充，外牆採礦石質感瓷磚，象徵山城風貌，層層退縮設計減輕壓迫感。整體設計融合地政沉穩與醫療簡約風格，設有眺望平台，引入自然光與通風，打造優質洽公空間。