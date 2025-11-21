瑞芳地政衛生所合建啟動 5.3億打造新地標強化服務量能

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（21）日舉行「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍」工程動土典禮，新北市長侯友宜致詞時表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用至今，瑞芳衛生所亦因空間狹小影響服務品質；市府斥資5.3億元興建聯合辦公廳舍，盼為市民打造更完善、便利的行政與醫療環境。

圖／侯友宜表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用至今，瑞芳衛生所則空間狹小，兩者皆須更新，因此斥資5.3億元興建聯合辦公廳舍。（新北市政府新聞局提供）

新建大樓規劃地下2層、地上8層，將整合地政與衛生資源，提高服務效率，1至3樓由衛生所使用，提供看診、復健及早期療育等服務；4至7樓為地政事務所辦公空間，可容納更多洽公量能；8樓則規劃大型會議室，未來可做為跨單位討論、研習及社區交流場域，整體工程預計117年7月完工啟用。

廣告 廣告

侯友宜也同步視察鄰近的「醫療長照設施大樓」工程，指出該工程自113年動工，目前進度順利，預計116年初完工；大樓將結合醫療院所、日間照顧中心與長照服務，提供瑞芳地區長輩更完整的照護與復健資源，讓在地長者不必奔波外地即可獲得照護。

工務局補充，瑞芳地政事務所與衛生所因建物老舊與空間不足，因此市府積極整合兩機關，並透過衛生所土地容積移轉方式，使聯合辦公廳舍得以在原地政事務所基地興建；新建物除內部機能完善，也融入環保減碳及永續設計理念，並以礦石質感瓷磚呼應瑞芳的採礦歷史文化，未來將成為地方新地標。

更多引新聞報導

新北公托爆虐童疑雲 家屬控托育員有背景遭輕縱司法失衡

新北打造淨零校園網絡 碳盤智囊團助攻永續教育升級

