瑞芳地政、衛生所「合體」！斥資5.3億 117年7月完工

新北市推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，今（21）日正式舉行祈福動土典禮，新北市長侯友宜主持典禮，期許工程如質如期完工。（新北市工務局提供）

新北市推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，今（21）日正式舉行祈福動土典禮，新北市長侯友宜主持典禮，期許工程如質如期完工。工程預計民國117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

侯友宜指出，瑞芳地政事務所自56年啟用迄今，建物已顯老舊，經鑑定爲高氯離子侵蝕建物，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足的問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都極有必要更新。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規畫地下2層、地上8層。（新北市工務局提供）

侯友宜說，將性質截然不同的地政事務所和衛生所整併在同一棟建築內，必須克服許多難題，經過各方努力，順利完成工程設計及發包。完工後整合地政與醫療功能於一體，提供公務員、醫護人員更寬敞舒適的空間，讓瑞芳地區的市政服務更加完善。

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規畫地下2層、地上8層。其中地下層為停車場及機房；1至3樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓設置大型會議室，供研討及交流使用，建築符合國內最新環保減碳及永續發展理念及法規。

新工處長簡必琦說明，為呼應瑞芳歷史悠久的採礦產業文化，建築的外牆將採用礦石質感的瓷磚作呼應，沉穩低調，另外建築每一層樓會逐漸往後退縮，可降低建築物對道路人車的壓迫感，也象徵瑞芳當地的山城風貌，營造出層層山稜的意象。

簡必琦說，建築整體設計兼具地政單位的沉穩形象與醫療單位的寧靜簡約風格，室內設置多處眺望平台，引入充足陽光與自然通風，不論是辦公員工或洽公民眾，都不會有狹窄不適的感覺，期許讓民眾享有優質且便利的洽公環境。

