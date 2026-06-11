瑞芳屁孩闖民宅戲弄身心障礙者拍片 家長出面道歉求原諒

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瑞芳警分局昨日晚間傳喚雙方到場，釐清案發過程。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區一名黃姓重度身心障礙女子，因長年剪短髮在住家附近徘徊，被在地人稱為「阿嬤哥哥」(台語)。近日卻有影像傳出，一群國、高中生，闖進其家中，動手戲弄黃女，引發地方熱議，甚至肉搜出4名少年全名。警方獲報後，傳喚雙方及監護人到場。少年與家長誠懇地向黃女及其家屬道歉，獲得諒解。

年近70歲的「阿嬤哥哥」因早年罹患重度精神障礙，都在瑞芳住處附近徘徊，有時會動手拿走民眾機車上懸掛的食物食用，有時則會跑到餐廳內，見沒人在位子上，就會自己動手吃起來。

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但純樸的瑞芳地區民眾，都體恤其身心狀況，不與其計較，且很多人是從小看到大，年輕一輩的還戲稱她是「瑞芳知名NPC」、「瑞芳會動的知名景點」等等。

因此，黃女被欺負的影像一流出，馬上在地方引發熱議，要求這四個屁孩出來面對；甚至直接把4人的全名肉搜出來，直接公開在網路上。

據悉，該爭議影片是4名少年於5月拍攝，其中3名少年於近日畢業後，將影片上傳網路，沒想到卻引來民眾不滿。

新北市瑞芳警分局獲報後，立刻傳喚4名少年在監護人的陪同下到案說明，也請黃女及其弟弟協助釐清案發情形。

警方初步調查，4名少年於案發當天與被害人同住一棟大樓，因隔天要共同出遊，一時興起，闖入黃女家中戲弄對方。

少年家長們在警局內頻頻向黃女及其家屬道歉，希望他們能夠給孩子們一個機會。黃女家屬要求少年們寫下悔過書後，並答應做社會服務後，願意給他們一個機會，暫不提出告訴。

警方則依規定通報相關單位，並依規定製作少年偏差行為通報教育局；另也安排社福人員前往黃女家中，進行關懷。

【看原文連結】

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