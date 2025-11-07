瑞芳機車猛撞貨櫃車 騎士遭輾卡輪下送醫不治畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

機車撞擊貨櫃聯結車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市瑞芳區楓子瀨路上，昨天（6日）下午4時許，發1輛機車猛撞1輛準備轉彎的貨櫃聯結車，騎士倒地後被貨櫃車當場輾過受困右後輪下，新北市119獲報後派消防隊到場搶救，騎士被救出後已無生命徵象，經送醫後仍因傷重急救無效身亡，事發當時的撞擊畫面曝光，整起事故詳細發生原因仍待警方後續調查釐清。

騎士被輾過受困右後輪下。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時54歲徐姓男子駕駛貨櫃聯結車車沿台2丁線，由基隆八堵往瑞芳方向行駛，準備左轉楓子瀨路時，被對向瑞芳往基隆方向直行的騎乘機車32歲林姓男子猛撞後，林男當場被貨櫃聯結車輾過，受困右後輪下。

消防隊獲報到場搶救。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報後派遣消防隊到場搶救，林男被救出時已無生命徵象，經送往基隆長庚醫院急救傷重不治身亡。

警方獲報到場，對徐男實施酒測，數值為0，非酒後駕駛肇禍，並再對徐男檢測有無施用毒品，林男酒測值委由醫師抽血檢驗，詳細事故原因仍待警方後續調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

