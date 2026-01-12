瑞芳水湳洞驚傳2釣客落海 熱心船長幫救起送醫

社會中新／陳崇翰 新北報導

北海岸發生釣客落海事件，上午8點多新北深澳安檢所獲報，有兩名釣客遭大浪襲擊不慎落海，所幸安檢所人員迅速鎖定釣客位置，搭乘漁民船隻前往救援，最後在距離岸際約200公尺的地方，成功救起兩人，雙雙送醫沒有大礙。

男子剛上岸，跪在地上久久無法起身，因為長時間泡在海裡太久，縱使全身防寒衣還是凍僵了，不過另一人失溫更嚴重，同伴就醫他躺在船上，身上一點力氣都沒有。最後眾人聯手用吊掛方式，將他送上岸，12號周一上午8點23分，新北瑞芳洞頂路水湳洞發生2名釣客落海事件，海巡獲報前往救起兩人，其中1人起先還拒絕就醫，連船長都看不下去。兩名釣客分別為50歲陳姓男子，以及30歲劉姓男子，其中劉男失溫較嚴重，所幸民間船隻臨時幫忙，載海巡出海，最在短時間內把釣客救上岸。

海巡署人員在民間船隻協助下救起兩名落海釣客。（圖／民視新聞）





協助出海船長：「（你們怎麼把他救起來），開到旁邊之後拋繩子給他拉，把他拉到外海一點，再把他拉上來。」深澳安檢所長王祐希：「同仁搭乘漁民的船隻，然後到現場實施救援，抵達現場後就是利用拋繩袋，試著去將落海釣客實施拖帶，水裡面待的比較久，所以說他們的體溫是一定會，比較有可能會有失溫的風險。」





海巡署人員在民間船隻協助下救起兩名落海釣客。（圖／民視新聞）





所幸兩人漂流距離岸邊只有200公尺，在拋繩袋協助下順利後送就醫，兩名釣客並無大礙，海巡也把握住救援黃金時間。





