瑞芳清潔隊拾金不昧 3小時助市民找回百萬金飾

新北環保局瑞芳區清潔隊日前執行年前大型家具預約清運勤務時，意外發現民眾誤丟大量金飾。清潔隊員秉持拾金不昧精神，立即通報並送交警方，成功在三小時內協助失主尋回市值約一百四十萬元的貴重財物。

環保局表示，瑞芳區清潔隊機動班隊員胡敏男、蔡憲朋及林秉鴻，依作業流程逐一檢查清運家具抽屜，確保安全並避免民眾遺漏貴重物品。檢視至最下層抽屜時，發現兩個紅色小包，內含金項鍊三條、金手鍊一條及金戒指一枚，秤重合計七點七六五兩，價值不斐。隊員即刻通報隊長，並前往瑞芳分局備案，透過大型家具預約清運資料聯繫失主。當日中午，失主劉女士即至分局認領。

廣告 廣告

劉女士說，金飾原放置於衣櫃抽屜內，清運時未察覺誤丟，所幸清潔隊員細心檢查，讓財物失而復得。

環保局提醒，民眾年前大掃除或大型家具清運前，務必再次檢查櫃體是否已完全清空，以免誤丟重要物品。若有大型家具清運需求，請於二月六日前完成預約登記，以利年前清運。