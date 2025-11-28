瑞芳火車站前啟用行人專用時相 行車更順暢、過馬路更安全





瑞芳火車站每天人潮、車潮絡繹不絕，為讓通勤民眾和遊客都能更安全、順暢地過馬路，新北市交通局在火車站前增設交通號誌，並同步啟用行人專用時相，無論通勤、通學或前往九份、金瓜石的遊客，都能更安全、更安心通行。

交通局專門委員林昭賢表示，瑞芳火車站周邊結合觀光、人潮與商業活動，鄰近九份、金瓜石等熱門景點，車流、旅客及商圈活動交織，使得車站前的行人穿越需求量大。經交通局會同地方民意代表、瑞芳警分局、區公所多次會勘後，決議增設號誌來改善人車交織問題，並提升整體交通環境。這是瑞芳區第一個設置對角行穿線的行人專用時相路口。

林昭賢說，此次工程同時優化周邊行人動線，包括在路口轉角增設綠底標線型人行道，銜接行穿線，並規劃對角行穿線，搭配行人專用時相，讓行人與車輛完全分流，大幅提升道路安全。目前新北市計有1,130處行人專用或早開時相路口。另提醒依據道路交通安全規則第134條規定，用路人均應依號誌、標線通行；也將持續觀察火車站周邊交通狀況，依實際需求滾動檢討號誌秒數，打造更安全、順暢的交通環境，讓每位民眾無論通勤或旅遊，都能安心出行。

