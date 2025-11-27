瑞芳火車站前啟用行人專用號誌 警方提醒遵守燈號
記者黃秋儒／新北報導
為提升瑞芳火車站周邊交通安全，新北市政府已於明燈路與民生街口正式啟用行人專用號誌，提供行人獨立且安全的過街時段。瑞芳警分局今（27）日指出，行人專用號誌上線初期，部分民眾尚未完全熟悉新制，早上巡視期間仍發現零星行人於紅燈時搶行或闖紅燈情況，提醒民眾務必依照號誌指示通行，以確保自身安全。
瑞芳警分局表示，行人專用時相是目前國內推動的重要交通安全設計，目的在於達到「人車分流」，降低事故風險。當行人專用燈號亮起時，全方向車輛均為紅燈，行人可於四側斑馬線安心穿越；而在行人紅燈期間，請務必停等，避免搶行導致意外發生。
瑞芳警分局長沈明義表示，瑞芳火車站是瑞芳區旅運量最高的交通節點之一，人潮與車潮交錯複雜。行人專用號誌的啟用，是提升站前安全的重要一步，但制度再好，也需要民眾一起遵守。請大家務必依照燈號指示通行，讓交通安全從你我做起。
沈明義提到，新號誌啟用後，同仁已加強現場宣導，同時也會透過社群平台、學校與社區管道持續推廣，協助民眾熟悉新的路口通行模式。警方提醒行人務必「看燈號、停讓車、走斑馬」，共同營造安全友善的交通環境。
瑞芳警分局強調，交通安全需要全民共同守護，未來將持續巡查、宣導與必要的執法作為，期盼用路人能一起配合，讓瑞芳火車站前的交通更順暢、更安全。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 19 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前