瑞芳火車站前啟用行人專用號誌 警方提醒遵守燈號

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為提升瑞芳火車站周邊交通安全，新北市政府已於明燈路與民生街口正式啟用行人專用號誌，提供行人獨立且安全的過街時段。瑞芳分局11月27日指出，行人專用號誌上線初期，部分民眾尚未完全熟悉新制，早上巡視期間仍發現零星行人於紅燈時搶行或闖紅燈情況，提醒民眾務必依照號誌指示通行，以確保自身安全。

瑞芳分局表示，行人專用時相是目前國內推動的重要交通安全設計，目的在於達到「人車分流」，降低事故風險。當行人專用燈號亮起時，全方向車輛均為紅燈，行人可於四側斑馬線安心穿越；而在行人紅燈期間，請務必停等，避免搶行導致意外發生。

分局長沈明義表示：「瑞芳火車站是本區旅運量最高的交通節點之一，人潮與車潮交錯複雜。行人專用號誌的啟用，是提升站前安全的重要一步，但制度再好，也需要民眾一起遵守。請大家務必依照燈號指示通行，讓交通安全從你我做起。」

警方進一步說明，新號誌啟用後，同仁已加強現場宣導，同時也會透過社群平台、學校與社區管道持續推廣，協助民眾熟悉新的路口通行模式。警方提醒行人務必「看燈號、停讓車、走斑馬」，共同營造安全友善的交通環境。

瑞芳分局強調，交通安全需要全民共同守護，未來將持續巡查、宣導與必要的執法作為，期盼用路人能一起配合，讓瑞芳火車站前的交通更順暢、更安全。