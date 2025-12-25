瑞芳男右胸口遭刺遇襲、緊急搶救送加護！嫌犯逃跑2小時狼狽落網

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

今（25日）上午，新北市瑞芳區明燈路三段某民宅前，38歲林姓男子遭人持銳器刺傷，一度因失血過多休克，被緊急送往基隆長庚醫院搶救，所幸經過手術狀況已穩定，後續送加護病房觀察。而行兇的嫌犯也被逮捕，林男疑似於今天上午，與對方發生爭吵，遭對方持刀攻擊刺傷右胸口，目前已被警方帶回偵訊，詳細情況還要進一步釐清。

新北瑞芳區某民宅前，38歲林姓男子遭人持銳器刺傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，林男於今天上午7時許，與嫌犯發生爭吵，遭對方持利刃刺傷，由於林男為基隆警方列管的毒品人口，有多項前科，因此警方不排除係因毒品與金錢發生糾紛。該名嫌犯案案後逃逸，於上午10時許被逮捕到案，目前已被帶回帶出所偵辦，警方也將進一步釐清整起案情，了解嫌犯的犯案動機。

而林男因傷勢在右胸口，情況一度危急，警消獲報趕抵時，他渾身血跡斑斑，整個人倒在民宅階梯上等待救援，救護人員隨即將他送醫救治，警員也隨車前往戒護。所幸經過醫院搶救，狀況已穩定，待其傷勢穩定，警方也將詢問林男發生經過，好釐清案情與真相。

