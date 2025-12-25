瑞芳男胸口中刀 涉案男遭逮稱「對方自傷」

新北市瑞芳區今（25）日上午發生凶殺案，38歲林姓男子在與他人爭吵後遭刺，胸口中刀倒臥在民宅階梯上，警方隨後展開追緝，目前已逮捕嫌犯。嫌犯落網時酩酊大醉，表示是林姓男子不慎持刀刺傷自己，但警方對此說法持保留態度。

涉案人宿醉！稱「對方刺傷自己」 警持保留態度

新北市瑞芳區明燈路三段一戶民宅，38歲林姓男子疑似與人爭吵後，右胸遭刀械刺傷流血，他左搖右晃地跑到街上尋求救援，隨後坐在瑞芳一處巷弄的階梯上。

38歲林姓男子右胸遭刺傷跑到街上尋求救援。圖／台視新聞

救護人員獲報後，立即將他送醫急救，林男一度傳出命危，所幸經搶救後生命徵象穩定，現送至加護病房觀察。警方上午10點多也將宿醉的吳姓男子帶回調查，吳男表示，他與家人在一坑路住處喝酒聚餐時，林男上門同樂，卻出言辱罵朋友的妻子，雙方因此發生衝突；過程中，林男不慎持刀刺傷自己。

不過，吳姓男子因宿醉無法清楚交代案發過程，警方對其說法持保留態度，全案仍待吳男清醒後進一步釐清。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※拒絕暴力 請撥打110

新北／周芝彤 責任編輯／蔡尚晉

