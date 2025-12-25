瑞芳街頭濺血！38歲男遭刺右胸休克命危 嫌犯逃逸警追緝

今日上午7時許，新北市瑞芳區明燈路三段某民宅前發生一起嚴重刺傷案件。38歲林姓男子遭人持銳器刺中右胸口，倒臥在民宅階梯上，現場血跡斑斑。

警消接獲報案後立即出動人車趕往救援。救護人員抵達現場時，發現林男右胸口處有明顯刀傷，血流不止，傷勢相當嚴重。由於失血過多，林男一度出現休克狀況，生命垂危。救護人員緊急將他送往基隆長庚醫院進行搶救，警員也隨車前往戒護。

根據警方初步調查，林男疑似與人發生爭吵後遭對方持刀刺傷。由於傷口位於右胸口要害部位，傷勢嚴重，搶救過程中一度休克命危。嫌犯在犯案後隨即逃離現場，目前行蹤不明。

廣告 廣告

警方獲報後立即成立專案小組，在現場進行詳細採證，包括血跡、可能的兇器痕跡等相關證物。同時調閱附近監視器畫面，追查嫌犯逃逸路線。據了解，警方已初步掌握涉案對象身分，正全力追緝中。

目前林男仍在醫院急救中，詳細傷勢與預後情況仍待醫療團隊評估。警方表示，將深入釐清雙方爭執原因與犯案動機，並盡速將嫌犯緝捕歸案。此案詳細案情仍在調查中。

更多品觀點報導

中壢醉男闖店奪刀喊：我要殺人！警神速壓制

張文已計畫第三波攻擊！墜樓「不在他計畫中」4跡證曝光

