瑞芳衛生所新建大樓 動土

為提供更完善的高齡友善與智慧化健康服務，新北衛生局積極向衛生福利部爭取前瞻基礎建設經費補助新臺幣七千二百四十五萬元，獲得新北市議會大力支持，最終以近二億元預算與瑞芳區地政事務所合署興建新大樓，於昨（二十一）日舉行動土典禮。

衛生局表示，新北瑞芳區衛生所自民國六十四年啟用至今，陪伴地方近半個世紀，長年肩負在地公共衛生與基層醫療的重任，然而現有空間老舊狹小且無電梯，不僅不敷使用，難以因應快速升高的長者就醫與健康管理需求，完工後的新大樓將以更舒適安全的空間、更便利的服務流程，讓民眾享有從預防保健到基層醫療的一站式服務。

新北市長侯友宜表示，未來衛生所將進駐新大樓的一至三樓，規模約五百七十四坪，整體規劃導入智慧管理、無障礙動線與多元友善設計，整合行政、醫療與健康促進等服務，也象徵瑞芳公共衛生服務邁向全新階段。