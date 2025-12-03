瑞芳警方加強路檢與毒駕快篩 通緝犯深夜落網 涉毒駕駛接連攔下 用路安全再強化

圖說：發言人新北市瑞芳分局四腳亭派出所長游勝豐。

【民眾網編輯方笙楠新北報導】新北市瑞芳分局依據勤務特性與地區交通狀況，持續強化刑案查緝、路檢勤務與道路安全巡查。員警於多場勤務中憑藉經驗與即時研判，陸續攔查涉毒嫌疑人並查獲毒品通緝犯，執法成果顯著，有效降低涉毒駕駛對道路安全可能造成的風險。

警方指出，12月2日近22時，員警在瑞芳區建基路執行查緝勤務時，發現一名男子行跡可疑，隨即上前盤查，確認該名66年次謝姓男子為基隆地檢署與臺北地檢署發布之毒品通緝犯。警方依程序執行搜索，在現場起獲疑似安非他命，並完成唾液及尿液檢測，全案依毒品危害防制條例及通緝案移送偵辦。警方表示，能在第一時間將通緝犯攔下，歸功於員警敏銳的觀察力及現場指揮調度的高效率。

12月1日19時許，交通分隊員警於巡邏期間，注意到85年次許姓騎士騎乘普重機車行駛不穩、時速忽快忽慢，疑似無法正常操控車輛。員警立即攔查，經實施測驗觀察紀錄表後，發現其具有多項不能安全駕駛情形及吸食毒品徵候。經進行唾液快篩，結果呈愷他命陽性。警方隨後採集尿液複驗，並將相關資料報請地檢署指揮偵辦。警方指出，主動攔阻危險駕駛，有助降低夜間交通事故風險，提升整體道路安全。

此外，12月2日13時左右，警方處理一起機車與自小客車交通事故時，在蒐證、訪談及事故研判過程中，發現68年次廖姓機車騎士具疑似吸毒徵候。員警遂依程序實施唾液快篩，檢測結果呈安非他命陽性，後續依法採集尿液送驗並持續調查。警方表示，唾液快篩在事故現場的運用，除可協助釐清事故成因，也能有效避免涉毒駕駛持續危害其他用路人。

分局長沈明義指出，警方現行執法已全面導入「毒品唾液快篩」制度，可於短時間內確認是否涉有吸毒徵候，大幅提升攔阻毒駕的效率，並防止駕駛人心存僥倖上路。未來將持續結合巡邏、路檢及事故處理等勤務，建立更完整的交通安全防護網。

警方呼籲，吸毒行為不僅侵害自身健康，若在吸毒後駕車，更可能造成不可逆的交通傷害及嚴重法律責任。瑞芳分局將持續提高見警率、落實查緝作為，與民眾共同守護社區治安與道路安全。