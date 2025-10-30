瑞芳警消防協力山區搜救 婦人迷途公墓幸獲平安尋獲

MEITU 20251030 094807094

【民眾網編輯方笙楠新北報導】新北市瑞芳區一名陳姓婦人10月29日上午前往海濱第18號公墓掃墓祭祖時，因山路錯綜複雜不慎迷途。所幸警方與消防人員通力合作，歷經數小時搜尋後於晚間順利尋獲，讓焦急等待的親友終於鬆了一口氣。

瑞芳分局表示，報案人為計程車司機翁姓男子上午自蘆洲載送陳姓乘客至瑞芳區海濱里福龍宮下車。陳婦表示欲前往附近公墓掃墓，並請司機稍候。未料翁男等候多時未見乘客返還，且其手機留置於車內，遂多次上山尋找仍未果，直至傍晚天色昏暗，遂報警求助。

警方獲報後立即派員趕赴現場，並由瑞濱派出所警員黃昱齊、張榮勝及吳坤展等人調閱沿途監視器，確認陳婦最後出現於籠山路口往海濱公墓方向後，隨即通報消防人員共同展開山區搜尋。經持續搜尋至晚間21時18分許，搜救人員終於在公墓山區內尋獲陳婦，所幸其意識清楚、身體無大礙。

據了解，陳婦表示多年未返鄉掃墓，對山路不熟，加上路徑岔口多而迷路，期間僅以祭祖所帶蘋果果腹，耐心等待救援。警方與消防人員將其平安帶下山後，經確認身體狀況良好，由報案人駕車載返家中休息。

瑞芳分局呼籲，山區地形複雜，民眾上山掃墓或健行前應事先確認路線，並攜帶手機、照明設備及充足飲水，避免單獨行動；同時感謝消防同仁及地方民力的協助，展現警消合作無間的救援效率，使本起急難事件圓滿落幕。