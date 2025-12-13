瑞芳警結合外事警察與漁會 深入漁港宣導外籍漁工防詐騙

%E4%B8%80 27

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為提升外籍漁工對詐騙手法及犯罪預防的認識，新北市政府警察局瑞芳分局日前結合瑞濱派出所、外事警察及瑞芳區漁會，前往轄內漁港，針對外籍漁工族群實施反詐騙及犯罪預防宣導，藉以強化其自我保護意識，避免誤信不實訊息而受害。

瑞芳分局表示，詐騙手法日新月異，常見話術包含「高薪工作」、「投資獲利」、「協助轉帳」或「代辦證件」等，民眾若未提高警覺，恐因一時不察而交付個人證件或金融帳戶資料，甚至衍生後續法律風險。

宣導過程中，由外事警察以多國語言進行解說，透過實際案例，以淺顯易懂的方式提醒外籍漁工，切勿輕信來路不明的電話、簡訊或社群軟體訊息，不隨意交付護照、居留證或金融帳戶資料，亦不可代收、代付或代為轉帳不明款項；如遇疑似詐騙情形，應立即向雇主、仲介單位或警方查證求助，以保障自身權益。

瑞芳分局強調，未來將持續結合外事警察、漁會及相關單位，深入轄內漁港及各產業場域，加強外籍漁工反詐騙與犯罪預防宣導工作，提升其法令認知與警覺性，共同維護轄區治安與社會安全。