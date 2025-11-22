瑞芳警、基隆地檢署聯合宣導反毒、防詐及司法意見座談
記者蔡琇惠／新北報導
新北市雙溪區昨(21)日下午召開里長及里幹事聯繫會報，區長與各里長熱情參與。瑞芳分局與基隆地檢署共同到場，以更貼近社區的方式進行反毒、防詐及普發現金安全宣導。
會中，瑞芳警分局副分局長葉志豪向里長們說明近期常見的詐騙手法，提醒普發現金啓動後，假借政府名義的詐騙大幅增加，呼籲鄉親務必「不點陌生連結、不提供帳密與金融資料」。若接獲可疑訊息，應立即透過110或165反詐專線查證。
臺灣基隆地方檢察署則由黃聖主任檢察官、朱逸昇研考科科長及張惠婷職代書記官與會，進行反毒、防詐、司法意見諮詢及普發現金相關法制說明，並分享實務司法案例，現場與各里長交流熱絡。
瑞芳警分局表示，將持續與雙溪區公所及各里保持密切合作，強化在地治安與防詐宣導，共同提升居民識詐、防毒及自我保護能力，打造更安全安心的社區環境。
